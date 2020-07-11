"الغذاء والدواء": إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط انتاج مخالف في ثلاثة أشهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 35 جولة تفتيشية خلال ثلاثة اشخر بمشاركة مع الجهات الأمنية او الجهات الحكومية المختصة. نفذت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 35 جولة تفتيشية خلال ثلاثة اشخر بمشاركة مع الجهات الأمنية او الجهات الحكومية المختصة. وتم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج بعد رصد 381 مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي غير صالح ، مع مواصلة الجولات التفتيشية للرقابة على سوق الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية .

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