شاهد ما فعلته عائلة من تخريب شامل لشقة فندقية بعسير

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نشرت مواطنة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعمال تخريب شاملة متعمدة قامت بها عائلة في شقة سكنية بأحد الفنادق بمنطقة عسير.
وأظهر المقطع أعمال التخريب العشوائية التي قامت بها العائلة، من نثر للأدوات الخاصة بالشقة في كل مكان وتخريب بعض محتوياتها، فضلا عن كمية القمامة التي تُركت في كل مكان من الشقة.
وتفاعلاً مع المقطع طالب ناشطون بالتحقيق في المقطع والبحث عن الشخص الذي كان يسكن فيها، وتغريمه ومطالبته بتعويض الفندق ووضعه في قائمة سوداء للفنادق والشقق في جميع مناطق المملكة، ليكون عبرة لغيره.
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