فيديو يظهر تفخيخ الحوثيين لقارب مسير في البحر الأحمر

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نشر مراسل قناة العربية، هاني الصفيان، مقطع فيديو يظهر عملية تفخيخ الحوثيين لقارب مسير بالبحر الأحمر.

وأظهر الفيديو الاستعدادات التي يتبعها عناصر الحوثي لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة البحر الأحمر، حيث كشف المقطع عملية الفحص والتجهيز التي يقوم بها الحوثيون لتفخيخ الزورق.

وأوضح الفيديو تجربة العناصر الإرهابية لنظام التحكم بالزورق والملاحة وسرعة المحرك، بالإضافة إلى التحكم بالتوقف والانطلاق والنظام البصري، وذلك من خلال زورق آخر يتم استخدامه في التنقل.