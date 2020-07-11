نجل حميدان التركي: طلب الإفراج المشروط عن والدي رُفع لأعضاء اللجنة وقد يستغرق الرد 6 أسابيع

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كشف تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن آخر تطورات جلسة طلب الإفراج المشروط عن والده التي عُقدت الأسبوع الماضي.

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وقال التركي إن محامي والده حميدان التركي أفاد بأن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط، وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه، والذين قد يستغرق ردهم 4-6 أسابيع.

وكانت لجنة الإفراج المشروط أصدرت في يوليو من العام الماضي قراراً برفض الإفراج عن حميدان التركي، دون مثوله أمامها، حيث أبلغه مندوب اللجنة بالقرار هاتفياً.

ومن المنتظر أن تبت اللجنة في أمر التركي الذي يقضى عقوبة السجن منذ 8 سنوات، إما بقبول الإفراج المشروط أو رفض الطلب وإعادة النظر فيه بعد مدة، أو رفضه نهائياً وإكمال مدة المحكومية.

