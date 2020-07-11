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وجّه عدد من أمراء مناطق المملكة رسالة مهمة إلى المواطنين حول ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد الأمراء، خلال مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع كافة الأساليب الوقائية، مؤكدين أن الجائحة لا تزال مستمرة.
وأكد أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، أن الوطن دومًا بحاجة إلى أبنائه، مطالبًا الجميع بعدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بمواجهة الجائحة.
وشدد أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبالأخص التباعد الاجتماعي وإقامة مسافة كافية بين الأشخاص، بالإضافة إلى لبس الكمامات عند الخروج من المنزل.
وأشار أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز، إلى أن المملكة استطاعت التعامل مع هذه الجائحة بإخلاص واحترافية العاملين ووعي المجتمع، فيما أكد أمير منطقة القصيم..، فيصل بن مشعل، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لمواجهة المرض، والمسؤولية تقع على المواطنين والمواطنات أيضًا في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل من أمراء المناطق للمواطنين: التزموا بالإجراءات الوقائية فالجائحة لا تزال مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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