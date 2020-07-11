إعفاء رئيس بلدية الشفا بالطائف لهذا السبب

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أعلنت أمانة محافظة الطائف أنها أصدرت قراراً بإعفاء رئيس بلدية الشفاء الفرعية بمحافظة الطائف وتعيين رئيس جديد لها. وكشف أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، أن قرار إعفاء رئيس بلدية الشفاء الفرعية جاء بعد رصد القصور في متطلبات النظافة بالمنطقة. وأوضح آل هميل وفقاً لـ “عكاظ”، أن الأمانة وضعت خطة لتهيئة المواقع السياحية ودعمها بفرق النظافة، مؤكداً وضع اشتراطات مشددة على المتنزهات الخاصة ومنها ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي “كورونا”. Advertisements وتعتبر منطقة الشفا بمحافظة الطائف من المناطق السياحية في المملكة وتتميز بأجواء باردة ومرتفعات شاهقة وتشهد هطول أمطار بشكل متكرر في فصل الصيف ما يجعلها منطقة جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها.





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