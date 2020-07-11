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كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي، عن استمرار أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، والذي يعد من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي.
وأوضح صيرفي وفقاً لـ”العربية نت”، أنه جرى خلال الساعات الماضية كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة الباب في حلته الجديدة.
ونوه إلى أن الباب يرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة من الجهة الجنوبية، مبيناً أنه تم تحريكه للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 متراً، واستخدم في أعمال تشييده أحدث التقنيات والتصاميم.
ولفت إلى أن البوابة في حلتها الجديدة يرتفع طولها 51 متراً، والأقواس نحو 20 متراً، كما تبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 متراً.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الكشف عن الأجزاء المكتملة من باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام بعد التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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