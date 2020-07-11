“الموارد البشرية”: تنفيذ 86% من اتفاقيات التوطين بالقطاع الخاص

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها نفذت 86% من اتفاقيات توطين الوظائف بالقطاع الخاص، والتي تستهدف 360 ألف وظيفة حتى العام المقبل 2021.

وقالت الوزارة إنها أكملت توطين 5 قطاعات ومهن تخصصية لتحقيق 124 ألف وظيفة حتى العام المقبل.

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وأبانت أنها أطلقت 3 تشريعات تتعلق بالعمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد..، وذلك لتحقيق هدف توطين 268 ألف وظيفة حتى عام 2022م.

وكانت الوزارة أشارت إلى تحقيق زيادة في نسب التوطين بقطاعات محددة عن طريق اتفاقيات توطين تم التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو من أمضوا وقتا في البحث عن العمل.



