بالفيديو: الزعاق يحذر من «جمرة القيظ».. 39 يومًا من الحر اللاهب

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم السبت، هو آخر مربعانية القيظ، وغدًا الأحد أول جمرة القيظ.

وأضاف الزعاق -عبر تويتر- أن جمرة القيظ تعتبر امتدادًا للأيام الأكثر حرارة في السنة، ومدتها 39 يومًا، وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء.

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وأشار الزعاق إلى أنه بانتهاء جمرة القيظ يبدأ الحر اللاهب في الانكماش، والشعور ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم المقبل (أول سبتمبر).

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