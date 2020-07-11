يمكنهم تعبئة النموذج إلكترونيًا قبل المغادرة أو العودة
أوضحت الجمارك السعودية، أن المسافرين بإمكانهم تعبئة نموذج الإقرار إلكترونيًا قبل مغادرتهم أو عودتهم إلى المملكة، عبر الموقع الرسمي للجمارك.
وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتغريدات القصيرة، أنَّ الإقرار الإلكتروني للمسافرين إجراء إلزامي على كل القادمين إلى المملكة والمغادرين منها في حال كان بحوزتهم موادّ أو عملات تتطلب الإقرار.
وأوضحت الجمارك السعودية أنَّ الإقرار الإلكتروني للمسافرين يحميهم من الاتهام بجرائم غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
وأضافت أنَّ المواد التي تتطلب تعبئة إقرار المسافرين تتضمن:
1- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
2-المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.
3-السلع الخاصة بالضريبة الانتقائية.
4-السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
5-البضائع بكميات تجارية.
وأشارت الجمارك السعودية إلى أنَّه يمكن تعبئة طلب إقرار المسافرين إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط (اضغط هنا) أو من خلال التطبيق الخاص بالجمارك السعودية.
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كانت هذه تفاصيل خبر 5 حالات تتطلب من المسافرين تقديم إقرار للجمارك السعودية.. إحداها حيازة المجوهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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