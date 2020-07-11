إطلاق المسابقة الثقافية جولة وجائزة بتعليم عسير

تستمر لمدة 8 أسابيع
أطلق قسم النشاط الثقافي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المسابقة الثقافية الإلكترونية للبنين والبنات تحت عنوان "جولة وجائزة".
وأوضح رئيس القسم عبدالله الشهراني أن المسابقة تأتي ضمن برنامج "حسن الوفادة ٢"، الذي انطلق الموسم الماضي بمبادرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لافتًا إلى أن المسابقة ستستمر ثمانية أسابيع، ويشارك فيها ١٥٠ متسابقًا ومتسابقة وأولياء أمورهم، فيما تم تخصيص خمس جوائز مالية كل أسبوع.
وأضاف الشهراني: أن المشاركة في المسابقة متاحة للجميع من خلال الدخول على "الباركود" الخاص بالمسابقة والذي تم نشره في عديد من وسائل الإعلام المختلفة وحسابات الإدارة، حيث يتم نسخه وتحويل المشارك للموقع مباشرة.
بدورها، ذكرت رئيسة النشاط الثقافي في تعليم المنطقة "بنات" منال قزان بأن النشاط الثقافي بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تلبي حاجة الجميع، إذ تشتمل على برامج ثقافية واجتماعية وعلمية، وتستهدف الطلاب والطالبات على حد سواء.
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