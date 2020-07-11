بدء التسجيل في رياض الأطفال بتعليم الطائف الإثنين المقبل

بـ147 روضة وعبر نظام «نور»

أعلنت إدارة تعليم الطائف، عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بعد غدٍ الإثنين عبر نظام "نور". وأوضحت إدارة تعليم الطائف –عبر حسابها بتويتر- أن التسجيل يتم في 147 روضة حكومية وأهلية وأجنبية ومركز طفولة مبكرة معتمدة. اقرأ أيضا: «تعليم الطائف» يعلن نتائج الأولمبياد الوطني للرسم والتصوير التشكيلي

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