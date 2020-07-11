تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق «توكلنا»

في حال عدم ظهورها يتم معرفتها من «قياس»
قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنها ستعلن، مساء اليوم السبت، عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ - 2020م).
وأشارت الهيئة –عبر تويتر- أنه يمكن للطلبة الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق (توكلنا)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أنَّه في حال عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي للطلاب في تطبيق (توكلنا) يمكن الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).
ولتحميل تطبيق (توكلنا) من خلال:
جوجل بلاي
وأبل ستور
يذكر أنَّ الاختبار التحصيلي عقد هذا العام على عدة مراحل؛ حيث تمَّ إجراء الاختبار التحصيلي خلال الفترة من 16–17 شوال 1441هـ الموافق 8–9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.
كما تمَّ عقد الاختبار في مقررات الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16–26 شوال 1441هـ الموافق 8–18 يونيو 2020م.
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