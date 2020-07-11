طقس السبت.. أجواء شديدة الحرارة ورياح متربة بعدة مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم السبت، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان.

وتابعت الأرصاد «أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير».

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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