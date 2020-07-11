الأمم المتحدة تشيد بمشاركة السعودية في «أسبوع مكافحة الإرهاب»

أشاد وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، بمشاركة السعودية في إطلاق معرض الأمم المتحدة الافتراضي لمكافحة الإرهاب.

وأعرب فورونكوف في بيان له ألقاه في ختام أسبوع الأمم المتحدة الافتراضي لمكافحة الإرهاب، عن خالص شكره وامتنانه للدول الـ31 التي تسهم في الصندوق الائتماني لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وفقًا لقناة «الإخبارية».

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعد أكبر الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وحث فورونكوف -في بيانه- الدول الأعضاء، على اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالتزاماتها الدولية ومنع استخدام الإرهابيين للوضع في إقناع الأجيال المستقبلية على تبني أفكار راديكالية.

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وحذر من استغلال الإرهابيين لجائحة كورونا وانشغال العالم بها لمد نفوذهم، قائلًا «إن العالم يركز بشكل صحيح على محاربة فيروس كورونا، ولكن لأن الإرهابيين يستغلون الوضع".

وأضاف المسؤول الأممي «لا يمكننا إيقاف جهودنا لمنع ومواجهة التهديد العالمي للإرهاب، وكان هذا الأسبوع فرصة فريدة للتفكير الجماعي في هذه المسائل والاستماع إلى أولويات الدول الأعضاء».

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