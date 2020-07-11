7 خطوات لتصحيح رخصة النشاط التجاري دون إلغائها

عبر منصة بلدي

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن خطوات تصحيح نشاط الرخصة التجارية دون الحاجة إلى إلغائها، وذلك عبر منصة «بلدي». وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أنه يمكن تصحيح رخصة النشاط التجاري من خلال الخطوات التالية: 1 ـ الدخول إلى منصة بلدي عبر الرابط التالي بالضغط هنا 2 ـ اختيار خدمات الرخص التجارية. 3 ـ اختيار خدمة تعديل رخصة. Advertisements 4 ـ يظهر خيار تصحيح النشاط، بجانب نشاط الرخصة. 5 ـ حساب الرسوم. 6 ـ إدخال سبب تصحيح النشاط. 7 ـ وأخيرًا اختيار النشاط الجديد. اقرأ أيضا: وزارة «الشؤون البلدية»: شرط يثبت العقد الإيجاري إلكترونيًّا بدون مرفقات

«الشؤون البلدية» تُطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات.. عبر منصة «بلدي»

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