شرطة الجوف تلقي القبض على «حدث» أساء للفتيات وهددهن

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجوف، القبض على «حدث» أساء وهدَّد الفتيات في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق سناب شات، أنه تمَّ القبض على «الحدث» البالغ من العمر 15 عامًا، وذلك عقب تداول مقطع فيديو له، تضمَّن الإساءة والتهديد للفتيات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنَّه تمَّت إحالته إلى دار الملاحظة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

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يذكر أنَّ الأجهزة الأمينة بمكة المكرمة ألقت في 2 يوليو الجاري، القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة.

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