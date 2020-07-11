السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تزيل تعديات عن أراضي حكومية بمساحة 60 ألف متر مربع



ظهران الجنوب 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 60 ألف متر مربع.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بقرية الفرحة التابعة للمحافظة، وهي عبارة عن عقوم ترابية وغرف وخزان وشبوك ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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13:47ت م

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