

الكويت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 478 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة .

// انتهى //

13:27ت م

0043



الكويت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة .// انتهى //13:27ت م0043

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.