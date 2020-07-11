السعودية اليوم / إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال شرق تونس



تونس 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أحبط قوات الجمارك التابعة لمحافظة قليبية شمال شرق تونس فجر اليوم، محاولة هجرة غير شرعية لسبعة عشر شخصاً كانوا يعتزمون الدخول إلى التراب الإيطالي عبر البحر .

وأفاد بيان صادر عن الجمارك التونسية أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن زورق مطاطي، مشيرة إلى انه تمت إحالة الموقوفين على السلطات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم.

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13:26ت م

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