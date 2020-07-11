السعودية اليوم / أكثر من 6000 مستفيد من خدمات عيادات تطمن بجازان



جازان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

استفاد أكثر من 6000 مراجع من خدمات عيادات " تطمن" في منطقة جازان، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم.

وبينت "صحة جازان" أن خدمات عيادات "تطمن" تُقدم من خلال تسعة مراكز صحية تغطي جميع محافظات المنطقة وتشمل هذه المراكز: مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط خمسة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصبيا، ومركز ضمد الجنوبي، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية الصحية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز الرعاية الصحية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (

// انتهى //

13:24ت م

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جازان 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واساستفاد أكثر من 6000 مراجع من خدمات عيادات " تطمن" في منطقة جازان، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم.وبينت "صحة جازان" أن خدمات عيادات "تطمن" تُقدم من خلال تسعة مراكز صحية تغطي جميع محافظات المنطقة وتشمل هذه المراكز: مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط خمسة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصبيا، ومركز ضمد الجنوبي، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية الصحية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز الرعاية الصحية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، كما نوهت بأن الخدمة متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //13:24ت م0040

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