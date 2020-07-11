السعودية اليوم / الصين تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الصينية، اليوم، حالتي إصابة جديدة لوافدتين بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان لها، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83587 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة.

// انتهى //

13:06ت م

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الكويت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الصينية، اليوم، حالتي إصابة جديدة لوافدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة محلية.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان لها، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83587 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة.// انتهى //13:06ت م0038

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