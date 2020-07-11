السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت بلجيكا، اليوم، 112 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت إلى 9782 حالة وفاة و62469 إصابة بالفيروس .

// انتهى //

12:19ت م

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بروكسل 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت بلجيكا، اليوم، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة وأحدة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت إلى 9782 حالة وفاة و62469 إصابة بالفيروس .// انتهى //12:19ت م0034

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