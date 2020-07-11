السعودية اليوم / تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 280 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل اي حالات وفاة لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند 982 حالة.

// انتهى //

12:17ت م

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طوكيو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الاجمالية للإصابات إلى 21408 حالة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل اي حالات وفاة لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند 982 حالة.// انتهى //12:17ت م0033

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