السعودية | إصدار 9589 عقدا لأراض سكنية للمستفيدين في يونيو

المناطق - الرياض

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 9589 عقدا لأراض سكنية للمستفيدين من البرنامج خلال حزيران (يونيو) الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتمكين الأسر السعودية من التملك ورفع نسبته إلى 70 في المائة تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح “سكني” في بيان، أن الأراضي شملت 1842 أرضا في منطقة جازان، و1606 أراض في منطقة مكة المكرمة، و1143 أرضا في منطقة عسير، إضافة إلى 1087 أرضا في منطقة القصيم، و982 أرضا في منطقة الرياض، و803 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 592 أرضا، و591 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و257 أرضا في منطقة الجوف، و241 في منطقة حائل، و131 في الحدود الشمالية، و91 أرضا في منطقة تبوك، و223 أرضا سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تراوح بين 450 و527 مترا مربعا للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكية.