شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبار التحصيلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة تقويم التعليم أنه ستعلن مساء اليوم عن نتائج الاختبار التحصيلي، ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق "توكلنا" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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