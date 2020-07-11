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واشنطن بوست: خبراء قد يتمكنون من زيارة ناقلة نفط قبالة اليمن
بتشجيع من الأمم المتحدة بعد احتجازها من قبل الحوثيين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل خطراً جسيماً على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة، منعوا مفتشي الأمم المتحدة من دخول السفينة.
لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع”.
وقال “نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل”. “نأمل أن تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ هذا العمل”.
وأضاف أن “مهمة التقييم ستقوم بإصلاحات خفيفة مجدية وستساعد في تحديد الخطوات التالية المناسبة”.
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