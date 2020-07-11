فيديو.. قوات الأمن البيئي تباشر مهامها في 4 محميات ملكية

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي مهامها -حتى الآن- في 4 محميات ملكية تضم عدداً من المحميات الطبيعية، لتصبح المحميات من المناطق التي تباشر فيها القوات عملها ضمن خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها.

والمحميات الأربع هي: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك عبدالعزيز، ومحمية الملك خالد، ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن قوات الأمن البيئي بدأت في فبراير 2020 مهامها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وفي مطلع مارس باشرت مهامها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وشملت المرحلة الأولى روضة التنهات والمواقع المحيطة بها والأودية.

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وانطلقت المرحلة الثانية في مطلع أبريل الماضي، وشملت روضتي الخفس ونورة والأودية والمواقع المحيطة بها، ومحمية الملك خالد، وفي 21 يونيو المنصرم بدأت القوات الخاصة مهامها في محمية الملك سلمان، وشملت المرحلة الأولى محمية الطبيق.

وتأسست قوات الأمن البيئي بموجب أمر سامٍ صدر في 8 محرم 1440هـ، بهدف تفعيل وإنفاذ أنظمة البيئة، وتشمل مهامها المراقبة والتحري، والقبض والضبط وتحرير المخالفات والإحالة إلى الجهات المختصة والمساندة والدعم الأمني.

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