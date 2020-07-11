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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنوّرة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، أكثر من 50 ألف كيلو جرام من الشاي و17 ألف كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال دهم موقع مخالف للاشتراطات الصحية.
كما جرى ضبط 180 عبوة عسل و640 ألف غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة ووجود مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات، إضافة إلى 250 ألف استيكر و15 ألف عبوه كرتونية جاهزة للتعبئة وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.
وأكدت أمانة المدينة المنوّرة، أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات رصدٍ وتحرٍ مكثّف للتصدّي بحزم لكل مَن تسوّل له نفسه القيام بالتلاعب، وبكل ما يمس صحة الإنسان وسلامته، وتهيب بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 12:28 PM
250 ألف استيكر و15 ألف عبوة جاهزة للتعبئة والفرق الرقابية تواصل عملهاالمدينة.. دهم موقع مخالف ينتهي بضبط 67 ألف كجم من الشاي والمكسرات
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنوّرة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، أكثر من 50 ألف كيلو جرام من الشاي و17 ألف كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال دهم موقع مخالف للاشتراطات الصحية.
كما جرى ضبط 180 عبوة عسل و640 ألف غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة ووجود مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات، إضافة إلى 250 ألف استيكر و15 ألف عبوه كرتونية جاهزة للتعبئة وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.
وأكدت أمانة المدينة المنوّرة، أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات رصدٍ وتحرٍ مكثّف للتصدّي بحزم لكل مَن تسوّل له نفسه القيام بالتلاعب، وبكل ما يمس صحة الإنسان وسلامته، وتهيب بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.
، المدينة.. دهم موقع مخالف ينتهي بضبط 67 ألف كجم من الشاي والمكسرات ،
المصدر : الخليج 365
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