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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.الأرصاد حالة الطقس
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 12:27 PM
تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": سحب رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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