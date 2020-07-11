محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بتدنٍ للرؤية بالحناكية والمهد وتستمر للثامنة مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم. وتضمن التنبيه رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم. الأرصاد حالة الطقس 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 12:15 PM Advertisements مصحوبة بتدنٍ للرؤية بالحناكية والمهد وتستمر للثامنة مساءً "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم. وتضمن التنبيه رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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