شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 754 كجم مواد غذائية فاسدة بـ "خميس مشيط" والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي ٧٥٤ كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وجاءت حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وخلال الحملة تم رصد ١٧ مخالفة صحية بجانب إغلاق ٩ محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية ، وذلك بعد أكثر من ١٦١ جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إلى جانب عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر.