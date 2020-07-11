السعودية تتقدم 9 مراكز في ⁧‫مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، والقفز 9 مراكز من المركز 52 إلى المركز 43 حول العالم.

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وصُنفت المملكة ضمن الدول الـ 27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والترتيب الثامن ضمن مجموعة العشرين، والمركز 35 عالمياً في مؤشر القدرات ورأس المال البشري والترتيب 10 ضمن ⁦‪G20⁩، كما تحتل الرياض‬⁩ المرتبة 31 في التنافسية بين المدن.

وذلك نتاج التطور المستمر الذي تشهده المملكة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، والذي كان نتيجة تضافر الجهات الحكومية بتمكين التحول الرقمي ودعم القيادة اللامحدود والدور الحيوي للجهات الحكومية وبرنامج ⁧‫”يسر”⁩ في بناء مجتمع رقمي تحت مظلة ⁧‫رؤية المملكة 2030.

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