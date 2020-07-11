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شاهد.. ضبط موقع مخالف ومصادرة 65 ألف كجم شاي وبهارات بالمدينة المنورة
ضبط 180 عبوة عسل و640.000 غطاء جاهز للاستخدام
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة أكثر من 50.000 كيلوجرام من الشاي و 17.000 كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال مداهمة موقع مخالف للاشتراطات الصحية.
كما جرى ضبط 180 عبوة عسل و640.000 غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة ووجود مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات.
إضافة إلى 250.000 استيكر و 15.000 عبوه كرتونية جاهزة للتعبئة وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.
وأكدت أمانة المدينة المنورة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثف للتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالتلاعب وبكل ما يمس صحة الإنسان وسلامته.
وأهابت أمانة المدينة بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
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