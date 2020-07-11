الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي عبر قياس اليوم.. خطوات ورابط الاستعلام

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب الطلاب، اليوم السبت، إعلان نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس ، الذي تم إجراؤه هذا العام عن بعد للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

في سياق متصل، أعلن حساب خدمة المستفيدين الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر تويتر، أن جميع الطلاب الذين سيتقدمون للاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل، وفي المقرات، سُتعلن نتائجهم في موعد موحّد هو 20 ذو القعدة 1441 هـ.

طريقة الاستعلام عن النتائج

ودعت الهيئة الراغبين في الإطلاع على نتائجهم لاتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى الملف الخاص بالطالب

– اختيار النتائج

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– تحديد نوع الاختبار

– الضغط على بحث (هنا الرابط)

طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا

الدخول إلى التطبيق برقم الهوية

عند الانتقال للشاشة الرئيسية يظهر إشعار يتضمن نوع الاختبار والنتيجة

أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس

يذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النصرية والعلمية.

ويتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما الصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، وهو اختبار مدته ساعتان في اختبار مقسم إلى 5 أقسام، بحيث يستغرق كل قسم منهم 25 دقيقة.

ترقب إعلان نتائج الاختبار التحصيلي

تعليمية الشورى تستعرض تجربة الاختبار التحصيلي الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي في تطبيق توكلنا

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