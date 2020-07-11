ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولات استباقية ميدانية بجميع مناطق المملكة للتحقق من عدم استغلال محطات الوقود لرفع الأسعار قبل إعلان المراجعة الدورية الشهرية والامتناع عن البيع للمستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع، وبناء عليه ألزمت الوزارة جميع المنشآت المخالفة بإعادة فتح مضخات الوقود والتعبئة للمستهلكين بشكل فوري، كما حررت مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

عقوبات بحق المخالفين

وأكد أن وزارة التجارة ستواصل مراقبتها لأسعار المحروقات المعلن عنها على شاشات المحطات، كما تتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

ودعا عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المحطات المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

أسعار البنزين الجديدة

يذكر أن شركة أرامكو أعلنت أمس عن أسعار البنزين بعد تعديلها، حيث جاء سعر بنزين 91 بمبلغ 1.29 للتر بدلًا عن 0.98 ريال لكل لتر، أما بنزين 95 فسجل 1.44 ريال بدلًا عن 1.18 ريال لكل لتر.

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وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

وكان سعر البنزين قبل 1 يوليو بـ0.67 ريال لكل لتر، أما بنزين 95 فكان بمبلغ 0.82 ريال لكل لتر.

مراجعة أسعار البنزين:

وتتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، حيث تعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعند مراجعة أسعار البنزين يتم الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.

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