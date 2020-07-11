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بلدية خميس مشيط تعلق على مقطع عمالة تستخرج الطماطم من النفايات
تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف 296 سلة طماطم
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود عمالة تستخرج الطماطم من صندوق النفايات وتقوم بتعبئتها في صندوق بغرض إعادة بيعها فإننا نود أن نوضح أنه تم الوقوف على الموقع من رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني ومدير النظافة العامة بالبلدية سعيد محمد الشهراني فور تسجيل مقطع الفيديو وتم التحقق والتحقيق في صحة الفيديو.
وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك حيث تم مصادرة وإتلاف 296 سلة طماطم بالإضافة إلى تطبيق الغرامة النظامية بحق مستثمر سوق الخضار ومتعهد النظافة بالسوق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لضمان عدم تكرار تلك المخالفة مع العلم بأن العامل الظاهر بمقطع الفيديو هو أحد عمالة متعهد النظافة بالسوق ويقوم بفرز بعض عينات الطماطم الصالحة من الحاوية الخاصة بالخضروات التالفة بغرض استخدامها الشخصي من قبله وغير صحيح مطلقاً أنه يتم إعادة تعبئتها بغرض البيع كما ذكر بمقطع الفيديو.
وختم القرني بقوله إن البلدية وحرصاً منها للتأكد من سلامة الخضراوات المعروضة فقد باشرت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك بمصادرة كامل الكمية المعدة للبيع لضمان وصول غذاء صحي وآمن لكافة المستهلكين.
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