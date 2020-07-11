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كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961

سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 11:16 AM

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ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961

كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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، كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة ،
المصدر : الخليج 365

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