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شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف قبل عدة أيام، وفاة لطبيب استشاري عظام مقيم بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتعتبر هذه الوفاة الثانية لممارس بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر بسبب الفيروس .
وكان قد توفي طبيب من جنسية عربية يعمل استشارياً للعظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ، في ثاني حالة وفاة لطبيب مقيم يعمل بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر قبل عدة أيام .
وبيّن المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه بما يتعلق بالطبيب الثاني فهو استشاري العظام رحمه الله، وقد أصيب بالفيروس وخضع للعلاج بالمستشفى بقسم العناية المركزة حتى توفي الأسبوع الماضي.
فيروس كورونا الجديد
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 11:05 AM
استشاري العظام بالمجمع وخضع للعلاج بقسم العناية المركزة قبل وفاتهالحالة الثانية.. وفاة طبيب مقيم بمجمع الملك فيصل بالطائف بعد إصابته بـ"كورونا"
شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف قبل عدة أيام، وفاة لطبيب استشاري عظام مقيم بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتعتبر هذه الوفاة الثانية لممارس بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر بسبب الفيروس .
وكان قد توفي طبيب من جنسية عربية يعمل استشارياً للعظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ، في ثاني حالة وفاة لطبيب مقيم يعمل بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر قبل عدة أيام .
وبيّن المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه بما يتعلق بالطبيب الثاني فهو استشاري العظام رحمه الله، وقد أصيب بالفيروس وخضع للعلاج بالمستشفى بقسم العناية المركزة حتى توفي الأسبوع الماضي.
، الحالة الثانية.. وفاة طبيب مقيم بمجمع الملك فيصل بالطائف بعد إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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