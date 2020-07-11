بالصور.. الهلال الأحمر يواصل استمراره في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالواجهة البحرية

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): شارك اكثر من مائة متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس شارك اكثر من مائة متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بالواجهة البحرية . وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد إن الفرق التطوعية تتواجد لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏. وأشار أبوزيد إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي الواجهة البحرية وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة . Advertisements

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