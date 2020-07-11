فيديو.. لماذا خصصت عبارة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟

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أكد الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أن الهدف من ترديد المؤذن في أذان صلاة الفجر “الصلاة الخير من النوم” هو لتذكير النائمين بأن القيام إلى الصلاة أهم من النوم.

وتابع الخثلان، خلال حواره إلى برنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة المجد، أن ترديد “الصلاة الخير من النوم” هدفه كذلك التأثير على النائم بهذه الكلمات لكي ينهض من نومه ويقوم ويلبي النداء.

ولفت إلى أن هذه الجملة المباركة تقال في صلاة الفجر خاصة؛ لأن الغالب على الناس في هذا التوقيت هو النوم؛ لذا فهي تنبيه للناس وتذكير لهم، بأن السعي للصلاة خير من الاستمرار في النوم.

