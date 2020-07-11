جامعة الباحة تعلن دورة مجانية للنساء مع شهادة حضور في إدارة الوقت

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تعلن جامعة الباحة (وكالة الجامعة للتطوير والجودة) عن فتح باب التسجيل في دورة (إدارة الوقت) وهي دورة مجانية عن بعد (للنساء فقط) مع شهادة حضور على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة يوم الأحد الموافق 1441/11/28هـ (الموافق 2020/7/19م) لمدة يوم واحد.

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المزايا:

– دورة مجانية عن بعد للنساء من مختلف المناطق.

– تعتبر إدارة الوقت من المهارات الهامة المطلوبة لجميع أنواع الوظائف.

– شهادة حضور مجانية للمشاركات.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الجمعة 1441/11/19هـ عن طريق اختيار الدورة (إدارة الوقت) وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/326h9zB

