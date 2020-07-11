شركة بوبا للتأمين تعلن أكثر من 30 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء

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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين عن توفر أكثر من (30) وظيفة إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس فما دون حديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة، الخبر، مكة المكرمة) بالمسميات والشروط التالية:

– مسؤول أول إدارة علاقات الوسطاء – الرياض (Senior Officer, Broker Relationship Management)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق، التأمين، العلاقات العامة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – الرياض (Senior Officer, Telesales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المبيعات، العلاقات العامة، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مدير الحسابات الرئيسية – الأعمال الجديدة – الرياض (Manager, Key Accounts – New Business)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة، تأمين) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المبيعات أو التأمين.

– مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – جدة (Senior Officer, Telesales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المبيعات، العلاقات العامة، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول المبيعات الميدانية – مكة المكرمة (Senior Officer, Field Sales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – الرياض (Senior Officer, New Business Development)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التأمين، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

– ممثل أول خدمات المستشفيات – جدة (Sr. Officer, Hospital Delegate Services)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، إدارة صحية، إدارة مستشفيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– متدرب علوم إكتوارية – وظائف متعددة – تدريب داخلي للعام 2020 (Actuarial Science Internship 2020)

المتطلبات: طالب في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات (العلوم الإكتوارية، الرياضيات، الإحصاء).

– مسؤول دعم المبيعات – الخبر (Officer, Sales Support)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التسويق، العلاقات العامة، إدارة الأعمال، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة – الأعمال الجديدة – جدة (Sr. Officer, SME Field Sales – New Business)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التسويق، المبيعات، إدارة الأعمال، التأمين) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

– مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – جدة (Senior Officer, New Business Development)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التأمين، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

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– مسؤول تمريض وأدوية أول – دعم العمليات – الرياض (Sr. Officer Nurse – Pharma – Operation Support)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التمريض، الصيدلة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول الموافقة الطبية المبدئية – جدة (Sr. Officer, Medical Pre Authorization)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التمريض، الصيدلة، العلوم الطبية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – الخبر (Senior Officer, Telesales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المبيعات، العلاقات العامة، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول إدارة محفظة العملاء – جدة (Senior Officer, Portfolio Management)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق، المبيعات، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مدير المبيعات عبر الهاتف – الرياض (Manager, Telesales)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق، مبيعات، علاقات عامة، تأمين) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات أو التأمين.

– مسؤول أول المبيعات الميدانية – عدد 15 – الخبر (Senior Officer, Field Sales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول الدعم الإداري -جدة (Sr. Officer, Admin Support)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مسؤول أول المبيعات الميدانية – عدد 15 – جدة (Senior Officer, Field Sales)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، التأمين) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– القدرة على العمل باستخدام اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب وبرامج الأوفيس.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

نبذة عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية برأس مالي (800) مليون ريال سعودي وتعمل في مجال التأمين الصحي السعودي، تأسست الشركة في عام 1997م من شراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح إحدى أكبر شركات التأمين في المملكة العربية السعودية حيث يصل عدد عملائها حالياً إلى أكثر من 3.2 مليون عميل من الأفراد وكبريات الشركات الذين تعمل بوبا العربية على تلبية احتياجاتهم لخدمات التأمين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/11/18هـ ن خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2VgCoeq

