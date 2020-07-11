بالخطوات.. كيف تصحح نشاطك التجاري عبر منصة بلدي

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخطوات التي يجب اتباعها لتصحيح نشاط الرخصة التجارية من خلال الإضافة أو الحذف عبر منصة بلدي، دون الحاجة إلى إلغائها.

وأكدت أنه يمكن التقديم على خدمة تصحيح نشاط رخصة تجارية من خلال الدخول إلى منصة بلدي واختيار خدمة “تعديل رخصة تجارية”، ثم خيار “تصحيح النشاط” وحساب الرسوم، وأخيرًا إدخال سبب تصحيح النشاط واختيار “النشاط الجديد”.