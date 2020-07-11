أمير حائل يدشن نظام الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى العام

دشَّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام، والذي يشمل 10 مستشفيات بالمنطقة تكتمل خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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ويهدف النظام إلى تحويل جميع ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل دون حاجة إلى الملف الورقي نهائيًّا.

ونوه أمير منطقة حائل خلال التدشين بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لتطوير وتنمية مناطق المملكة وتكامل الخدمات الصحية فيها، مشيدًا بجهود وزير الصحة وزملائه بالوزارة وفي الشؤون الصحية بالمنطقة ومتطلعًا إلى المزيد من الجهود لخدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية إلى أعلى مستوى.

من جهته أوضح وزير الصحة أن الملف الإلكتروني سيسهم في تطوير عمل المنظومة الصحية وتجويدها في 10 مستشفيات بالمنطقة،

ويسهم في تقديم خدمات صحية أفضل، ويسهم بالمحافظة على البيانات الصحية والاستفادة منها في كل المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني سيقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمقيمين ويعزز الاستفادة من الموارد الصحية المتاحة.