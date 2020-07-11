بالفيديو.. مدرسة تعليم القيادة للنساء بجدة تستأنف نشاطها بشروط

عاودت مدرسة تعليم القيادة في جدة، بجامعة الملك عبد العزيز، استئناف نشاطها، واستقبال المتدرِّبات وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت «الإخبارية» في تقرير مصوَّر لها، أنَّ مدرسة تعليم القيادة للنساء بدأت في استقبال طلبات التعليم والتدريب لرخص القيادة، وسط إجراءات احترازية مشدَّدة.

وقالت مديرة إدارة خدمات العاملين، إلهام مدني، إنه تمَّ إخبار العاملين عن طريق البريد الإلكتروني بماهية الإجراءات الاحترازية وتفاصيلها، وهو ما سهَّل الرجوع لاستئناف العمل.

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ومن ضمن الإجراءات الاحترازية بمدرسة تعليم القيادة، قياس درجة الحرارة للمتدربات، وتوفير أدوات التعقيم، وتعقيم مقرات الدراسة وأجهزة المحاكاة، وتطبيق التباعد بين المتدربات، وتقليل عدد المتدربات وزيادة فصول التعليم.

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