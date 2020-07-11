السعودية اليوم / جمعية علوم العمران تنظم غداً أسبوع التصميم الصناعي السعودي



الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

تنظم الجمعية

ويتضمن برنامج الفعالية خلال الفترة 16 – 12 يوليو الجاري محاضرات وجلسات علمية في مجالات التصميم الصناعي.

وبين رئيس مجلس إدارة شعبة التصميم الصناعي بالجمعية الدكتور جميل عابد أن الأسبوع الذي يأتي ضمن مبادرات الشعبة يهدف إلى رفع الوعي بالمجال وأهميته لمواكبة التطورات الصناعية التي تشهدها المملكة، فضلاً عنما تضمنته مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 .

وأفاد أن الفعالية فرصة سانحة للمصممين الشباب للتعرف على مستجدات العلم والاستفادة من تجارب المشاركين، مشيراً إلى أن التصميم الصناعي يؤثر في جودة الحياة كونه نابع من احتياجات المجتمع وبأسلوب معيشته.

وخصصت الجمعية الرابط https://t.co/dyrzQuG83V?amp=1 للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج.

// انتهى //

10:02ت م

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الرياض 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واستنظم الجمعية السعودية لعلوم العمران بجامعة الملك سعود غداً، وعن بعد " أسبوع التصميم الصناعي السعودي الأول "، بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين في ذات المجال.ويتضمن برنامج الفعالية خلال الفترة 16 – 12 يوليو الجاري محاضرات وجلسات علمية في مجالات التصميم الصناعي.وبين رئيس مجلس إدارة شعبة التصميم الصناعي بالجمعية الدكتور جميل عابد أن الأسبوع الذي يأتي ضمن مبادرات الشعبة يهدف إلى رفع الوعي بالمجال وأهميته لمواكبة التطورات الصناعية التي تشهدها المملكة، فضلاً عنما تضمنته مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 .وأفاد أن الفعالية فرصة سانحة للمصممين الشباب للتعرف على مستجدات العلم والاستفادة من تجارب المشاركين، مشيراً إلى أن التصميم الصناعي يؤثر في جودة الحياة كونه نابع من احتياجات المجتمع وبأسلوب معيشته.وخصصت الجمعية الرابط https://t.co/dyrzQuG83V?amp=1 للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج.// انتهى //10:02ت م0018

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