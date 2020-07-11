السعودية | «تقويم التعليم»: اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي.. إليك رابط الاستعلام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي.. إليك رابط الاستعلام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:44 صباحًا, 11 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن إعلان نتائج الاختبار التحصيلي ستكون اليوم السبت، حسب المواعيد المُعلنة في 20 ذي القعدة 1441هـ.

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