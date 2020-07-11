السعودية | الصحة: المتعافي من كورونا غير ناقل للعدوى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: المتعافي من كورونا غير ناقل للعدوى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:31 صباحًا, 11 يوليو 2020 م المناطق_الرياض قالت وزارة الصحة، إن المتعافي بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لا ينقل العدوى للآخرين.

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