" درندري " تطالب بتبني جهة رسمية مهمة كشف " غربان تويتر "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالبت عضو مجلس الشورى إقبال درندري، بتبني جهة رسمية مهمة كشف حقيقة أصحاب المعرفات الوهمية والمستعارة التي تحارب المواطنين. طالبت عضو مجلس الشورى إقبال درندري، بتبني جهة رسمية مهمة كشف حقيقة أصحاب المعرفات الوهمية والمستعارة التي تحارب المواطنين. وقالت درندري: " آمل أن تتبنى جهة كشف حقيقة أصحاب المعرفات الوهمية والمستعارة التي تتظاهر بأنها سعودية وتهاجم السعوديين وتحارب كل مايدعم تطور السعودية، وهم من الخارج " . وطلبت بوضع قائمة بهؤلاء " غربان تويتر " والأقطار التي يغردون منها حتى يعرفهم الجميع ويحذروهم.

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